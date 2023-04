Moritz Florstedt hat zum Abschluss der Rangliste in Duisburg ein fulminantes Rennen geliefert.

Magdeburg - Wenn der Trainerrat des Deutschen Kanuverbandes (DKV) am Montag seine Sitzung an der Duisburger Regattastrecke beendet, steht auch für die Magdeburger fest, wie sie durch die weitere Saison paddeln. Nur ein Grün-Roter kann sich sicher sein, dass er einen festen Platz auf der internationalen Bühne einnehmen wird: Moritz Florstedt. Gemeinsam mit Martin Hiller (Potsdam) ist der 21-Jährige vom SCM als stärkster Kajak-Fahrer aus der nationalen Qualifikation gefahren. Beim letzten Rennen „habe ich mich vom Gefühl her selbst übertroffen“, jubelte Florstedt. „Ich habe mir eine gute Ausgangsposition erkämpft, um Ansprüche im Kanuverband zu stellen.“