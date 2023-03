Magdeburg - Immer ein Lächeln auf den Lippen, höflich und bescheiden – mit dem Image eines bösen Boxers hat Agit Kabayel wenig am Hut. Wenn er Samstagabend im Bochumer RuhrCongress (22 Uhr/live bei Bild Plus) gegen den Kroaten Agron Smakici in den Ring steigt, wird das aber ganz anders sein. Der 30-Jährige will sich da nicht nur den Traum vom Kampf in seiner Heimatstadt erfüllen, sondern mit dem Gewinn des EM-Titels im Schwergewicht ernsthafte Ansprüche auf ein WM-Duell anmelden. Der Titel würde ihn in den Ranglisten der großen Verbände nach vorne bringen. Und da könnten demnächst sogar alle Gürtel vakant sein. Sollten sich Tyson Fury und Oleksandr Usyk auf ein Duell einigen – und Fury nach einem möglichen Sieg zurücktreten, müsste sich das Schwergewicht komplett neu aufstellen.

