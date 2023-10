Magdeburg - Osleys Iglesias – diesen Namen sollten sich die Box-Fans merken. Und die 1800 Zuschauer im Magdeburger Maritim Hotel dürften am Samstagabend einen künftigen Weltstar gesehen haben. „Ob im Supermittelgewicht oder auch im Halbschwergewicht – in Deutschland kenne ich keinen, der ihn schlagen könnte. Und auch in den anderen Weltverbänden kann er bis ganz nach oben kommen, wenn er entsprechend geführt wird“, schwärmte Trainer-Legende Ulli Wegner vom Kubaner. Und war damit nicht allein. „Ich glaube, wir haben heute einen künftigen Weltstar gesehen“, betonte auch SES-Promoter Ulf Steinforth. Und Reis-Coach Dirk Dzemski: „Osleys werden wir irgendwann in den ganz großen Kämpfen sehen.“

Iglesias dominierte das Duell von Beginn und zeigte seine Ausnahmeklasse. Ende der ersten Runde hatte er Reis erstmals auf dem Boden. Reis: „Da habe ich gewusst, dass es heute richtig eng wird.“ Und Trainer Dirk Dzemski ergänzt: „Das hat unsere ganze Taktik zerstört. Dadurch kamen dann zu viele Emotionen rein.“

Die Iglesias aber komplett unter Kontrolle hatte und sich punktemäßig auch die nächsten zwei Runden holte. Geschenkt bekam er die aber nicht. Wegner: „Respekt vor Artur Reis. Er war mutig und hat sich gegen einen übermächtigen Gegner tapfer gewehrt.“ In Runde vier wurde die Dominanz von Iglesias aber immer stärker. Schließlich stellte er sich seinen Gegner in der Ecke zurecht und beendete nach 2:01 Minuten mit einem krachenden linken Aufwärtshaken das Duell vorzeitig. „Ich habe auf den entscheidenden Moment gewartet und dann zugeschlagen. Jetzt will ich die Gegner in der Rangliste vor mir haben und hoffe auf einen großen Kampf“, erklärte Iglesias stolz nach seinem neunten K.o. beim zehnten Sieg im zehnten Kampf.

Reis musste dagegen gestützt von seinem Team in seine Ecke geführt werden. „Ich habe den entscheidenden Schlag kommen sehen und war auch kurz weg. Aber so ist es im Boxen, wenn man nicht aufpasst. Glückwunsch an Osleys. Er war noch stärker als ich ihn erwartet hatte“, erklärte der 30-Jährige später.

Kubaner gewinnt WM-Duell gegen Reis vorzeitig

Während der Kubaner den Schlägen seines Gegners gekonnt auswich, donnerte er selbst neben der rechten Führhand immer wieder seine gefährliche Linke ab. Und die entschied letztlich ja auch den Kampf. Reis: „Ich war auch ein bisschen zu offen und zu überheblich. Das hat er dann knallhart bestraft.“ Was sein Coach bestätigt. „Artur kommt aus dem Kickboxen und hat als reiner Boxer noch nicht so viel Erfahrung. Aber aus diesen Fehlern wird er lernen“, so Dzemski. Zunächst ist aber nach der ersten Niederlage im zwölften Profikampf erst einmal Ausruhen angesagt. Unter dem rechten Auge blüht ein dickes Veilchen. Und auch an anderen Stellen ist der Wolfsburger vom Kampf gezeichnet. Reis: „Ich mache jetzt erst einmal eine Woche Urlaub, muss dann aber wieder arbeiten.“

Für Iglesias soll es dagegen in der Boxwelt bis ganz nach oben gehen. „Mein großes Ziel ist es, in Amerika zu kämpfen und die ganz großen Duelle zu haben“, so der 25-Jährige, der sich mit Freundin Lucy Ende des Jahres auf die Geburt ihres Kindes freuen kann. Mit dem spektakulären Kampf, der vom MDR ja auch noch live übertragen wurde, hat Iglesias auch für ein großes Achtungszeichen gesorgt. Trainer Georg Bramowski: „Danke, dass wir diese Chance bekommen haben, uns endlich auch richtig in Deutschland zu zeigen.“

Sein Schützling hatte sich ja 2019 am Rande eines Weltcups in Köln von seinem Team abgesetzt und musste sich dann aber aufgrund der Corona-Pandemie nach seinen ersten drei Profikämpfen erst einmal gedulden. Ab Ende 2021 bestritt er dann fünf Kämpfe in Polen und war deshalb in Deutschland bisher nur den absoluten Insidern bekannt. Seine Wahlheimat ist Chemnitz, aber trainiert wird derzeit in Bispingen (Niedersachsen). Bramowski: „Es wäre schön, wenn wir die großen Kämpfe auch wieder nach Deutschland holen könnten.“ Was aber finanziell ohne die ganz großen TV-Anstalten und Sponsoren kaum zu stemmen ist. Und so müssen sich die im Maritim dabei gewesenen Fans wohl eher damit begnügen, irgendwann vielleicht sagen zu können, diesen Osleys Iglesias haben wir zu Beginn seiner großen Karriere auch schon mal live gesehen.

Fress holt sich mit K.o.-Hattrick den Interconti-Titel

Roman Fress landete im Cruisergewicht gegen den Serben Milosav Savic seinen 19. Sieg im 20. Profikampf. Und wie erhofft zum dritten Mal in Folge vorzeitig. In der 3. Runde brachte der 29-Jährige seinen Gegner sofort ins Wackeln und setzte mit einer Schlagserie auch nach, so dass der Ringrichter dazwischen gehen und das Duell beenden musste. „Die Anspannung war sehr groß. Aber es hat alles geklappt. Ich war von Beginn an da und habe auch richtig nachgesetzt“, erklärte der von den Fans umjubelte Fress, der im nächsten Jahr auf einen großen Kampf hoffen darf. Mit Julian Vogel im Superweltergewicht gegen den Tschechen Milan Ganoska und Tom Laske im Leichtgewicht gegen Ondrej Toman (Tschechien) siegten zwei weitere SES-Boxer einstimmig nach Punkten.

Artur Reis geht nach dem schweren Treffer sichtlich gezeichnet zu Boden und war kurzzeitig auch benommen. Foto: Popova