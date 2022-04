SES-Boxer Bösel holt sich WM-Gürtel zurück

Dominic Bösel holt sich von Robin Krasniqi den WM-Gürtel der IBO im Halbschwergewicht zurück. Aber so heiß wie das Duell der beiden SES-Kämpfer sind auch die Diskussionen über das knappe Punkturteil.

Magdeburg - Schon bevor das Urteil offiziell verkündet wurde, war an den Gesichtern und Reaktionen im Ring abzulesen, wie der Rückkampf zwischen den SES-Boxern Robin Krasniqi und Dominic Bösel ausging. Krasniqi schimpfte und diskutierte, Bösel suchte dagegen mit einem erlösenden Lächeln den Blickkontakt zu seiner Familie. Mit 115:114, 116:112 und 114:115 hatten die Punktrichter am Samstagabend vor 3500 Zuschauern in der Getec-Arena das Duell um die IBO-Krone im Halbschwergewicht für den Freyburger gewertet.