SES-Boxer Bösel in den USA unter K.o.-Zwang

Großer Tag für den SES-Boxstall. Erst wird am Abend auf der Magdeburger Seebühne geboxt, dann steigt nach deutscher Zeit am frühen Sonntagmorgen Dominic Bösel in den USA in den Ring.

Magdeburg/Ontario - Ob ein Abstecher zur Santa Monica Pier oder der gigantische PR-Rahmen von Gold-Boy-Promotions – Dominic Bösel wird in den USA von Bildern und Erlebnissen fast erdrückt. Und wenn er in der Nacht zum Sonntag vor den Toren von LA in der Toyota-Arena von Ontario in den Ring steigt, werden von den zu erwartenden rund 10 000 Fans nicht viele für ihn sein. Aber all das will der SES-Kämpfer im Duell mit dem Mexikaner Gilberto Ramirez ausblenden.