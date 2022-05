SES-Boxer Bösel vergibt WM-Chance durch Knockout gegen Ramirez

Dominic Bösel musste sich in Kalifornien dem Mexikaner Gilberto Ramirez geschlagen geben. Der SES-Halbschwergewichtler ging nach einem Schlag auf die Leber in der 4. Runde zu Boden.

Ontario/Magdeburg - Der Ausflug in die USA endete für Dominic Bösel mit einer schmerzlichen Niederlage. Gegen Gilberto Ramirez ging der SES-Halbschwergewichtler nach einem Leberhaken in Runde vier zu Boden und der Kampf in der Toyota Arena von Ontario in Kalifornien war vorbei. Nach dem Sieg im Ausscheidungskampf darf der 30-Jährige nun WBA-Champion Dmitrij Bivol herausfordern.