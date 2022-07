SES-Boxer Eifert beim Kampfabend in Magdeburg heiß auf den ersten Männer-Titel

Am Sonnabend wird in Magdeburg wieder geboxt. Der SES-Boxstall veranstaltet im Maritim Hotel und hat insgesamt zwölf Kämpfe im Programm. Hauptkampf des Abends ist das Duell zwischen SES-Halbschwergewichtler Michael Eifert gegen den Italiener Adriano Sperandio um den IBF-Interconti-Titel.

Magdeburg - Zweimal standen sich Tom Dzemski und Michael Eifert als Junioren im Duell um WM-Gürtel gegenüber. Einmal gewann Dzemski. Im Rückkampf siegte Eifert. Auf ein drittes Duell hatten beide verzichtet. Bisher. Denn in Vorbereitung auf die SES-Gala am Sonnabend im Maritim Hotel (ab 22.45 Uhr im MDR) trainierten die beiden SES-Halbschwergewichtler in Kempten zusammen und standen sich da auch in zahlreichen Sparring-Einheiten gegenüber. „Das hat beiden für die Vorbereitung auf ihre Kämpfe richtig gutgetan. Sie haben sich da auch im Ring entsprechend hochgeschaukelt“, berichtet Toms Vater und Trainer Dirk Dzemski.