Boxen SES-Boxer Eifert im Rampenlicht

Michael Eifert steht vor dem größten Kampf seiner Karriere. In der Nacht vom Donnerstag zu Freitag klettert der SES-Halbschwergewichtler in Kanada gegen Jean Pascal in den Ring. Der Sieg wird zum offiziellen Herausforderer von IBF-Champ Artur Beterbijew.