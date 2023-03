Michael Eifert hatte sich mit seinem Trainer Ali Celik fleißig auf den großen Kampf in Kanada vorbereitet.

Montreal/Magdeburg - Die Uhr zeigte in Deutschland schon 4.15 Uhr - als Michael Eifert in Montreal die Arme jubelnd hochreißen konnte. Zuvor hatte er in einem Klasse-Kampf mit diesen Armen den Kanadier Jean Pascal zur Verzweiflung getrieben - und gewann den Ausscheidungskampf der IBF völlig verdient nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten. 118:110, 115:113 und 117:111 wurde zugunsten von Eifert gewertet. Jetzt winkt dem SES-Halbschwergewichtler ein WM-Duell mit IBF-Champ Artur Beterbijew.