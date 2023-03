Magdeburg/Montreal - Große Geschichten erzählen mag Michael Eifert gar nicht. Geschichte schreiben schon eher. Dafür ist der SES-Halbschwergewichtler nach Kanada geflogen. Genauer gesagt nach Montreal, wo er im Vorort Laval nach deutscher Zeit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (ab 3 Uhr im Livestream beim MDR) in den Ring klettern wird. In einem Ausscheidungsduell mit Jean Pascal will er sich das Ticket für einen WM-Fight erkämpfen. Gegner wäre dann der russische IBF-Champ Artur Beterbijew.

