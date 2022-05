Boxen / SES SES-Boxer Fress fühlt sich unbesiegbar

Am Sonnabend wird auf der Seebühne in Magdeburg wieder geboxt. Gleich elf Kämpfe hat SES im Programm. Den Hauptkampf bestreitet Roman Fress und will im Cruisergewicht seinen WBO-Interconti-Titel gegen Armend Xhoxhaj aus Nürnberg verteidigen.