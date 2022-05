SES-Boxer Fress verliert Titel auf der Seebühne

Die SES-Gala hatte am Samstagabend auf der Magdeburger Seebühne allerhand zu bieten. Elf tolle Kämpfe, gewonnene und verlorene Titel und mit Kontra K einen Musikstar am Ring.

Magdeburg - Vom Kampf gezeichnet suchte sich Roman Fress einen Stuhl in den Zuschauerplätzen und vergrub seinen Kopf in den getapten Händen. Ehefrau Lena streichelte dem 28-Jährigen tröstend über den Kopf. Der WBO-Interconti-Titel im Cruisergewicht war weg. Den hatte sich in einem spannenden Kampf völlig verdient Armend Xhoxhaj geholt. Dass die Punktrichter mit 92:98, 94:96 und 96:94 auf „Split Decision“ (geteiltes Urteil) kamen, war allerdings schwer nachvollziehbar.