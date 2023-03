Boxen SES-Boxer Kabayel holt EM-Gürtel in einer packenden Ringschlacht

SES-Schwergewichtler Agit Kabayel holt sich in Bochum gegen Agron Smakici den EM-Gürtel. Der 30-Jährige gewinnt in der 3. Runde vorzeitig durch K.o. und meldet nach einer packenden Ringschlacht Ansprüche auf große Kämpfe an.