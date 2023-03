Boxen SES-Boxer Tom Dzemski mit Veilchen in den Ring

SES-Halbschwergewichtler Tom Dzemski will sich am Sonnabend in Chemnitz gegen den Franzosen Daniel Blenda Dos Santos den EU-Titel holen. Damit würde der 26-Jährige auch zum direkten Herausforderer von Europameister Dan Azeez (Großbritannien).