Magdeburg - Der WM-Kampf zwischen SES-Fighter Roman Fress und dem Briten Chris Billam-Smith wird in Deutschland stattfinden. Fress‘ Boxstall SES gewann das Purse Bid um die Austragungsrechte. Promoter Ulf Steinforth erhielt am Donnerstagmittag im WBO-Hauptquartier in Budapest den Zuschlag für den Kampf um die Interimstitel im Cruisergewicht. Der Kampf gegen den Ex-Weltmeister und derzeitigen WBO-Ranglistenersten wird somit wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres in Deutschland stattfinden.

„Nun haben wir endlich die so wichtige und nötige Planungssicherheit. Roman Fress kann sich den WM-Gürtel in Deutschland sichern – es ist sein ,Heimspiel‘ und so wird seit langem endlich wieder ein größerer WM-Kampf in Deutschland ausgetragen“, freute sich Steinforth: „Dies wird ein wichtiger Mega-Event für das deutsche Boxen!“ Zuletzt hatte sich der 31-Jährige.

Zum Duell zwischen dem 31-jährigen Fress, der sich zuletzt im im Mai auf der Magdeburger Seebühne den WBO-Intercontinental-Titel geholt hatte, und dem 35-jährigen Billiam-Smith kommt es, weil WBO-Champion Gilberto Ramirez (Mexiko) nach einer Schulterverletzung pausieren muss und seinen Gürtel aktuell nicht verteidigen kann. Daher setzte die WBO den Kampf um den Interimstitel an. „Auf diese Chance habe ich lange gewartet und bin fleißig im Training. Jetzt hoffe ich darauf, dass es endlich einen genauen Termin gibt. Und schön wäre, wenn der Kampf in Deutschland steigen kann“, sagte Fress beim SES-Boxabend im September. Dieser Wunsch geht nun in Erfüllung.