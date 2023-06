Der Magdeburger Boxstall SES bezieht seine Trainingsstätte in Sudenburg und weiht die am 15. Juli mit Profi-Kämpfen ein.

Magdeburg - Seit 2011 schwitzten die SES-Boxer im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt. Dort stand das Gym, in dem sich auch schon Robert Stieglitz auf seine WM-Kämpfe vorbereitet hatte. Aber das ist inzwischen geräumt. Auch der Box-Ring ist abgebaut – und hat ein neues Zuhause gefunden. Denn SES ist umgezogen und wird künftig unter dem Dach von „Lucky Fitness“ in der Salzmannstraße trainieren. Im Magdeburger Stadtteil Sudenberg ist jetzt auch die Geschäftsstelle in der Halberstädter Straße nicht mehr weit entfernt.