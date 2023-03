Magdeburg - Für Sightseeing in Kanada blieb Michael Eifert keine Zeit. Schon am Tag nach seinem grandiosen Sieg gegen Jean Pascal flog der SES-Halbschwergewichtler mit Trainer Ali Celik und der gesamten Crew nach Deutschland zurück. „Und jetzt freue ich mich auf einen entspannten Urlaub in der Türkei“, verrät der 25-Jährige, der durch seinen Triumph plötzlich auch die Box-Schlagzeilen in Deutschland beherrschte. Eifert: „So viele kannten mich ja bisher nicht. Das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert. Und ich denke, dass ich dadurch auch Werbung für das deutsche Boxen insgesamt machen kann.“

