Magdeburg - Der „Panther“ hat schon mal die Zähne gefletscht. Rekorde sind ihm ebenso egal wie Titel, hat er erklärt. Kampf und Leidenschaft sind seine Sache, hat er betont. Und mit beiden Prädikaten will er am 1. April im Chemnitzer Kraftwerk überzeugen, wenn er zum Kampf um den EM-Gürtel für Boxer aus Ländern der Europäischen Union in den Ring steigt. Jener „Panther“, der auf den bürgerlichen Namen Daniel Blenda Dos Santos hört und in Pont-Sainte-Maxence in Frankreich beheimatet ist, gibt dabei genauso sein Debüt in einem EM-Kampf wie sein Kontrahent: Und dieser heißt Tom Dzemski, kommt aus dem beschaulichen Görzig, gehört zu den Schützlingen des Magdeburger SES-Stalls von Ulf Steinforth und benötigt keinen Spitznamen, um gefährlich zu sein.