SES-Kämpferin Meinke will Geschichte schreiben

Nina Meinke kann Donnerstagabend als erste deutsche Frau im Ausland Box-Weltmeisterin werden. Dafür muss die SES-Kämpferin in Kopenhagen die Dänin Sarah Mahfoud im IBF-Federgewicht schlagen.

Kopenhagen/Magdeburg - Nina Meinke klettert heute Abend in Kopenhagen gegen IBF-Weltmeisterin Sarah Mahfoud in den Ring. Wenn die 29-Jährige das Duell im Federgewicht gewinnt, wäre sie die erste deutsche Boxerin, die sich die WM-Krone im Ausland aufsetzt. „Das haben bisher nur einige Männer aus Deutschland geschafft und würde mich sehr stolz machen“, so die Kämpferin aus dem Magdeburger SES-Boxstall.