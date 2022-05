SES-Mann Deines kämpft auch um neues E-Bike für Mama

Am Sonnabend wird auf der Magdeburger Seebühne wieder geboxt. SES-Halbschwergewichtler Adam Deines will sich dabei den EM-Gürtel holen.

Magdeburg - Rumms, rumms – SES-Boxer Adam Deines schlug beim öffentlichen Training im City Carré seinem Trainer Dirk Dzemski fast die Pratzen von der Hand. „Ich will den Leuten doch auch hier etwas zeigen“, schmunzelte der 31-Jährige, der die obligatorische Einheit vor dem Kampfabend am Sonnabend auf der Seebühne sogar in einem blauen Shirt mit FCM-Logo absolvierte.