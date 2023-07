Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wenn die Fäuste am Samstagabend ab 17 Uhr im neuen „SES Fight Club“ unter dem Dach von LuckyFitness fliegen, wird Dirk Dzemski als Coach gleich bei sechs Kämpfen in der Ecke stehen. Neben seinem Sohn Marlon und Hauptkämpfer Julian Vogel trainiert der 51-Jährige auch Robin Rehse, Artur Reis, Tom Laske und Lara Ochmann. „Das ist für mich nicht neu. Und ich werde ja auch noch von anderen Trainern unterstützt. Wir sind da insgesamt vier Mann und haben da mit der Vorbereitung in der Kabine und dann am Ring untereinander schon viel Routine drin“, erklärt Dzemski. Probleme kennt der langjährige SES-Coach dabei nicht. Dzemski: „Ich kann mich da wirklich auf alle verlassen.“