SSB Baskets fahren mit nur sieben Mann höchsten Saisonsieg ein

Magdeburg - Die Sporthalle Wandsbek bildet geografisch ein Dreieck mit einer Tierbestattung und einer römisch-katholischen Kirche, aber zur Andacht waren die Basketballer des SBB Baskets am vergangenen Sonntag nun nicht nach Hamburg gereist. Die Wolmirstedter wollten nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie einem Spiel in der 2. Bundesliga Pro B wieder ihren Stempel aufdrücken, nur konnten das beim Schlusslicht der Liga diesmal sehr wenige. Sieben Akteure standen Trainer Eiko Potthast beim ETV Hamburg zur Verfügung, weshalb er diesen Männern nach dem 115:79 (31:18, 32:26, 30:17, 22:18)-Erfolg ein Sonderlob aussprach: „Sehr großer Respekt an die Jungs. Alle haben gekämpft. Und dann mit 36 Punkten Vorsprung rauszugehen, das haben sie als Teamleistung überragend gemacht.“