Wolmirstedt - In Charlottenburg starten die SBB Baskets am Sonnabend in das neue Jahr. Sie starten beim „besten Kader der Liga“, ist sich Headcoach Eiko Potthast sicher. Sie starten beim Tabellenfünften, den der 32-Jährige allerdings zum Top-Duo der 2. Bundesliga Pro B zählt. Wenn die Berlin Braves denn mit vollzähligem Kader antreten. Wenn sie mit dem 34-jährigen Center Andreas Seiferth ihren besten Werfer (156 Punkte) in dieser Saison auf das Parkett bringen oder auch den 29-jährigen Power Forward Phillip Daubner.