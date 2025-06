Tabea Kuhnert (l.) und Annabelle Bachmann saßen beim fünften Platz bei den deutschen Kleinboot-Meisterschaften in einem Boot - und sitzen nun gemeinsam im Achter.

Magdeburg - Sie hätte auch im Vierer ohne Steuerfrau fahren können. Oder im Doppelvierer, zu dem „meine Liebe im letzten Herbst wieder erwacht ist“, berichtet Tabea Kuhnert. Letztlich aber ist es ihr egal, in welchem Boot sie sitzt, in welcher Mannschaft sie das Tor zu den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles aufstößt. „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, ein Boot schnell zu machen“, sagt sie. Allein, dass sie noch rudert, ist ein kleines Wunder nach der verpassten Olympia-Qualifikation für Paris. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht ans Aufhören gedacht“, erklärt die 25-Jährige vom SC Magdeburg.