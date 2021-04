Teamerfolg steht über Torjägerkrone

Magdeburg

Torschützenliste? Dort aktuell sogar auf Rang vier? Omar Ingi Magnusson zuckt da eher mit den Schultern. Denn diese Rangliste ist für ihn überhaupt kein Thema. „Schaust du da drauf?“, antwortete er cool auf die Frage, ob er denn die Torschützenliste in der Bundesliga aufmerksam verfolgt. Magnusson: „Ich gehe nicht ins Spiel, um für die Torjägerliste zu treffen. Das ist nicht mein Fokus. Wir wollen als Mannschaft Erfolg haben – und nur dafür werfe ich meine Tore.“

Mit 150 Toren bester SCM-Werfer

Aktuell steht der Isländer bei 150 Treffern. Damit liegt er in der Schützenliste auf Rang vier. Den Spitzenplatz nimmt Göppingens Linksaußen Marcel Schiller mit 171 Treffern ein, gefolgt von Robert Weber mit 162 Toren. Der Rechtsaußen ist mit 1944 Toren bekanntlich auch der Bundesliga-Rekordtorschütze des SCM und spielt sei 2019 für die HSG Nordhorn-Lingen. Somit gibt es morgen (16 Uhr, Sky) in der Emsland-Arena ein nächstes Wiedersehen.

Ex-Magdeburger Weber gut in Form

An das letzte Duell mit dem SCM hat Weber allerdings nicht so gute Erinnerungen. Denn beim 28:20 für die Magdeburger scheiterte er reihenweise vor dem SCM-Tor, brachte bei sieben Versuchen nur zweimal den Ball ins Netz und hatte mit gerade mal 29 Prozent die bisher schlechteste Wurfeffektivität der gesamten Saison. „Oh, ja! Das lief im Dezember nicht so toll. Vielleicht wollte ich da zu viel. Denn emotional ist das für mich schon etwas Besonderes, in der Getec-Arena zu spielen“, so Weber, der in den letzten drei Spielen mit insgesamt 28 Toren aber mächtig aufdrehte.

Großes Lob für den SCM

„Ich fühle mich derzeit auch richtig gut. Aber wir wissen auch, dass wir die Punkte gegen den Abstieg gegen andere Teams und nicht gegen den SCM holen müssen. Trotz der Niederlage gegen Flensburg ist der SCM gut drauf. Wenn man nicht aufpasst, dann wird man auch schnell überrollt. Jannick Green ist im Tor wieder überragend. Auch Marko Bezjak ist in einer starken Form. Und Omar Ingi Magnusson ist sicher am Siebenmeterpunkt und hat ein sehr gutes Eins-gegen-Eins-Spiel“, lobt Weber, der sich nach seiner schwachen Quote aus dem Hinspiel für Sonntag nicht speziell vorbereitet. Weber: „Ich verlasse mich auf meinen Instinkt. Und wenn Jannick die Lücken zu macht und schneller ist, dann ist das so.“

Magnusson mit Respekt vor Nordhorn

Ähnlich gelassen geht auch Magnusson ans Torewerfen. Vom Tabellenplatz des Gegners lässt er sich auch nicht täuschen. Magnusson: „In der Bundesliga kann wirklich jeder jeden schlagen. Deshalb müssen wir auch in Nordhorn hochkonzentriert sein.“ An das Spiel gegen Kristianstad zwei Tage später verschwendet der Rückraumspieler deshalb keine Gedanken. „So wichtig der Europacup für uns auch ist. Aber damit beschäftige ich mich erst nach dem Spiel in Nordhorn“, so der 24-Jährige, der mit seinen Leistungen sogar seinen Trainer ein bisschen überrascht.

Bennet Wiegert: „Was er kann, wusste ich natürlich. Aber dass er das gleich in seiner ersten Saison so abruft, zeigt seine Qualität. Und dabei ist er einer unserer jüngsten Spieler.“

Eine Woche Zeit als Vorbereitung

Dass die Grün-Roten mal wieder eine ganze Woche Zeit hatten, um sich auf ein Spiel vorzubereiten, tat richtig gut. Magnusson: „Wir waren zuletzt sehr viel unterwegs. Da war es schon mal schön, endlich wieder mehr Zeit für meine Frau und unsere Zwillinge zu haben. Und statt der hohen Intensität eines Spiels, war es auch mal ganz angenehm, nur zu trainieren und sich mehrere Tage auf ein Spiel vorzubereiten.“

Schließlich warten demnächst wieder anstrengende Wochen auf die Grün-Roten. Nach dem Spiel in Nordhorn geht es direkt weiter nach Schweden, wo am Dienstagabend das Viertelfinal-Hinspiel in der European Handball League auf dem Programm steht. Das Rückspiel steigt eine Woche später in Magdeburg. Und zuvor kommt am nächsten Sonntag die MT Melsungen in die Getec-Arena.