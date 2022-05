Toller Boxabend in Magdeburg

Spannende Kämpfe und mit Kontra K ein Musikstar am Ring - der SES-Boxabend auf der Magdeburger Seebühne hatte allerhand zu bieten.

Magdeburg - Die 1800 Zuschauer bekamen auf der Magdeburger Seebühne einen heißen Boxabend mit einem spannenden Hauptkampf geboten. Und bei dem verlor Roman Fress gegen Armend Xhoxhaj seinen WBO-Interconti-Titel. Der Cruisergewichtler aus dem SES-Boxstall hatte zu Beginn große Probleme mit seinen sehr aktiven Gegner und war schon früh vom Kampf gezeichnet. An seiner rechten Stirn war eine eigroße Beule zu sehen und Fress schien froh, jeweils in die Pausen zu kommen. Ab Runde fünf wurde er aber besser. Auch die Beule war verschwunden und Fress holte punktemäßig auf. Es reichte gegen den in Nürnberg lebenden Albaner nicht mehr und er verlor mit 92:98, 94:96 und 96:94 nach Punkten.