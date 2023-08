Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oberhof/Magdeburg - Man erinnert sich gern, wie Sascha Benecken am letzten Januar-Sonnabend des Jahres 2019 die Pressekabine an der Arena in Winterberg betrat - kurz nach dem zweiten Titelgewinn bei einer Weltmeisterschaft im olympischen Doppelsitzer mit dem Piloten Toni Eggert aus Ilsenburg. Benecken berichtete sodann, Jonatan sei gerade geboren worden, der Sprössling der Familie Benecken. Sein zweites Kind nach Tochter Rosalie aus einer früheren Beziehung. Was für eine schöne Geschichte, für die Journalisten vor Ort. Was für eine stressige und nervenaufreibende Zeit für Benecken und sein unmittelbares Umfeld. „Für uns war das gar nicht schön“, sagte er nun, viereinhalb Jahre später.