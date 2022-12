Toni Eggert: Erst Fast-Karriereende, nun im neuen Schlitten

Neuer Schlitten? Neues Glück? Darauf hofft Toni Eggert. Der Ilsenburger hätte fast seine Karriere beendet und will jetzt in Innsbruck durchstarten.

Neuer Schlitten, neues Glück? Toni Eggert (v.) und Sascha Benecken starten heute in Innsbruck in die neue Saison.

Ilsenburg - Alles auf Anfang. Auch in der heimischen Werkstatt. Kaum Schlaf. Toni Eggert fühlte sich in den vergangenen drei Monaten an „verrückte Zeiten“ erinnert. An jene ersten Schritte im Schlittenbau, die der akribische Tüftler unternommen hat. Diese Zeit wurde nun durch die Kürze der Vorbereitung auf die neue Saison noch verrückter.