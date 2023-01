Der Ilsenburger Toni Eggert hat zum Auftakt der WM in Oberhof seinen neunten Titel gewonnen – und den zweiten im Sprint.

Oberhof - Wie schlecht es der Eiskanal von Oberhof mit einem Doppelsitzer meinen kann, haben die Titelfavoriten Juri Gatt und Riccardo Schöpf am Freitag erfahren. Zum Auftakt der Weltmeisterschaften im vernebelten und grauen Rodelmekka in Thüringen ist das Duo aus Österreich knallhart gestürzt. Und schlich mit fast 30 Sekunden Rückstand auf die Podestplätze über die Ziellinie. Über diese rauschten wenige Momente später die neuen Weltmeister in Jubelpose, gefeiert von der Fangemeinde auf der Tribüne und entlang der Bahn. Denn die Lokalmatadoren haben für den ersten deutschen Goldrausch bei den Titelkämpfen gesorgt.