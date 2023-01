Der Ilsenburger Toni Eggert greift in Oberhof nach dem fünften WM-Gold im olympischen Doppelsitzer. Am Sonnabend geht es zu einer außergewöhnlichen Zeit in den Eiskanal.

Oberhof - Zur besten Kuschelzeit geht Toni Eggert an den Start. Am Sonnabendmorgen, 8.25 Uhr, steigt der Ilsenburger mit Sascha Benecken auf den Schlitten zum morgendlichen Flutlichtrennen. Bei sieben Grad unter null. Auf ihrer Heimbahn in Oberhof. Man muss also auch als Fan hart im Nehmen sein, um Eggerts Jagd nach dem fünften Titel im olympischen Wettbewerb bei einer Weltmeisterschaft live am Eiskanal zu verfolgen. Im Vergleich dazu weht beim Auftakt am Freitag mit dem Sprintrennen (13 Uhr) und bei angekündigtem Sonnenschein ein Hauch von Frühling durch die Eisarena in Thüringen.