Der Traum vom Titel in der 2. Bundesliga Pro B ist für die SBB Baskets Wolmirstedt geplatzt. Sie sind im Halbfinale der Play-offs ausgeschieden. Und dies lag insbesondere an einem Problem.

Mit 18 Punkten bester Baskets-Werfer: Martin Bogdanov (am Ball).

Wolmirstedt - In der Halbzeit des Spiels zwischen den SBB Baskets Wolmirstedt und der Reserve von Rasta Vechta (78:100) am Sonntag herrschte Nervosität auf den Rängen in der bestens besuchten Halle der Freundschaft. Die Frage war: Wie kommen die Wolmirstedter aus der Kabine? Denn sie hätten sofort großartig auftreten müssen, um noch eine Aufholjagd zu starten und somit ins Play-off-Finale der 2. Bundesliga Pro B einzuziehen.