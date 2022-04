Warum es beim DSV nur noch einen Chef geben soll

Magdeburg - Franziska Hentke beliebte gestern zu scherzen: Wo sie denn ihre neue Aufgabe als Nachwuchs-Bundestrainerin ausüben würde, lautete die Frage. Und ihre Antwort wiederum lautete: „In der Schwimmhalle.“ Das kann irgendwann überall in Deutschland sein, bis zum Ende ihres Trainerstudiums in Köln 2024 wird sie die Aufgabe allerdings in Magdeburg erfüllen, so viel steht fest. Der ehemalige „Schmetterling“ des SCM ist in den Genuss gekommen, eine neue Planstelle bei der Bundeswehr eben als Bundestrainerin für den Nachwuchs zu besetzen. Aber das ist nur eine Veränderung, über die der Deutsche Schwimmverband (DSV) gestern informierte. Die größte – geplante – Veränderung findet sich in einer Stellenausschreibung wieder, auf die man sich bis zum 31. Januar bewerben kann. Der Verband sucht nämlich einen neuen Bundestrainer. Genauer: einen Chefbundestrainer.