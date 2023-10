Isabel Gose vom SC Magdeburg arbeitet in den kommenden Wochen in der Sierra Nevada (Spanien) nicht nur an ihrer Technik, sondern auch an einem guten Gefühl für die neue Saison.

Warum Isabel Gose vom SCM Körper und Geist besser in Einklang bringen will

Isabel Gose will sich nun in der Sierra Nevada Selbstvertrauen holen.

Magdeburg. - Lukas Märtens musste sich noch eine Woche länger gedulden, bis auch er am Mittwochmorgen zum Einchecken in den Flieger nach Spanien gebeten wurde. „Mich hat es richtig umgehauen“, berichtete der Schwimmer des SC Magdeburg, der ob eines grippalen Infekts den jüngsten Weltcup in Berlin bereits nach nur einem Vorlauf abbrechen musste. „Ich muss noch Antibiotika nehmen“, erklärte Märtens zu seiner verspäteten Abreise ins Höhentrainingslager in der Sierra Nevada, wo er sich noch in den nächsten drei Wochen fitmachen kann für die kommenden Aufgaben im Wettkampfbecken: „Ich denke, ich habe deshalb keine Zeit verschenkt“, ist sich Märtens sicher. Seine Trainingsgruppe mit den Trainern Bernd Berkhahn und Norbert Warnatzsch war planmäßig eine Woche zuvor vorausgeeilt. Unter ihnen auch Isabel Gose, die die Reise allerdings gerne mit einem besseren Gefühl angetreten hätte.