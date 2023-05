Wolmirstedt - Die abgelaufene Saison der SBB Baskets Wolmirstedt wird als wechselhaft in Erinnerung bleiben. Denn nachdem es zunächst sehr holprig verlief, steigerten sie sich bis hin zu überzeugenden Leistungen. So gelang der Einzug ins Play-offs-Halbfinale der 2. Bundesliga Pro B, wo die Mannschaft von Eiko Potthast an der Reserve von Rasta Vechta scheiterte. Und nicht nur die Saison der Baskets lässt sich so zusammenfassen, auch Wolmirstedts Point Guard Lennard Winter hat sich auf dieser Achterbahnfahrt durch die Serie gespielt.

