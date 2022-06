Warum Lukas Märtens vom SCM auch den dritten WM-Tag in Freude beendet

Budapest/Magdeburg - Und dann kommt der Moment, in dem man den Schwimmer in den Arm nehmen will, obwohl er sein Rennen noch gar nicht beendet hat. Diesen Moment hatte gestern bei den Weltmeisterschaften in Budapest Lukas Märtens – im Vorlauf über 800 Meter Freistil. Eigentlich war er ob seines deutschen Rekordes (7:41,43) in diesem Jahr dafür prädestiniert, den heutigen Endlauf (ab 18 Uhr) zu erreichen. Eigentlich hatte er mit Olympiasieger Robert Finke (USA) und Gregorio Paltrinieri (Italien) zwei Athleten neben sich, die ihn zu diesem Ziel ziehen konnten. Eigentlich wäre er ob seiner Präsentation zwei Tage zuvor beim Silbergewinn über 400 Meter Freistil auch über die doppelte Distanz ein Medaillenkandidat gewesen. Eigentlich. Aber Märtens konnte nicht mehr. Nicht in diesem Moment.