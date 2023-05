Max Appel vom SC Magdeburg haben bei der EM in Bled das Finale verpasst. Warum er an der Besatzung trotzdem nichts ändern würde.

Max Appel (2. v. l.) verließ enttäuscht die EM in Slowenien.

Bled/Magdeburg - Am Ende glänzte nur ein Ruderer in den olympischen Disziplinen. Oliver Zeidler hat den Einer bei den Europameisterschaften in Bled (Slowenien) zur Bronzemedaille gefahren. „Ich wollte natürlich mehr, aber zumindest fahre ich nicht mit leeren Händen nach Hause“, sagte der 27-Jährige, der sich Leonard van Lierop (Niederlande) und Stefanos Ntouskos (Griechenland) geschlagen geben musste. Andere Boote des Deutschen Ruderverbandes (DRV) hätten sich überhaupt gefreut, wenn sie es ins Finale geschafft hätten. Andere wie der Doppelvierer mit Max Appel vom SC Magdeburg.