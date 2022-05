Warum sich der Ilsenburger Toni Eggert berechtigte Hoffnungen auf Gold machen kann

Toni Eggert gehört seit geraumer Zeit nicht nur zu den permanenten Bartträgern, er gehörte schon immer zu den Traditionalisten seiner Zunft. Seine Eindrücke und Analysen zu Trainingsläufen und Rennen notiert er nicht ins Notebook, nicht ins Handy, nicht in den Computer. „Ich schreibe alles auf Papier und habe mein Buch immer dabei“, berichtet er lächelnd. Beim ersten Weltcup in dieser Saison hatte er womöglich besonders viel zu notieren, denn dieser hatte im November auf jener Bahn stattgefunden, auf der der Ilsenburger am 9. Februar nun zu seinem großen Karriere-Traum rodeln möchte. Gold bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Gold nach zwei Fahrten auf dem Doppelsitzer mit Sozius Sascha Benecken durch den 1475 Meter langen Eiskanal mit 16 Kurven in Yanqing. Gold nach Bronze vor vier Jahren in Pyeongchang und nach Platz acht in Sotschi 2014. Gold im zwölften gemeinsamen Jahr auf der internationalen Bühne mit Benecken.