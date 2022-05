Warum Skeletoni „Grothus“ Grotheer nun der Größte ist

Magdeburg - Jawoll“ hat er gerufen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Er hat oft in den Abendhimmel über Yanqing geschaut. Mit feuchten Augen. Christopher Grotheer, genannt „Grothus“, ist Olympiasieger. Als erster Deutscher in der olympischen Geschichte des Skeletons – und in dieser wurde in China das achte Kapitel seit 1928 in St. Moritz geschrieben – hat er das Kunststück vollbracht, die komplette Konkurrenz hinter sich zu lassen. „Jawoll“ hat er in Yanqing also gerufen, nein geschrien. Und an vielen anderen Orten sind zeitgleich Tränen geflossen.