Magdeburg - Womöglich bringt Jörg Schulte sogar das Kassettenabspielgerät mit zum Training, reißt den Lautstärkeregler hoch, um mit der folgenden Musik aus der Konserve den Motivationspegel seiner Schützlinge zu steigern. Schulte ist geschmacklich anerkannter Fan von Bruce Springsteen, dem Rocker aus Übersee. Und er verpasst quasi keinen Bühnenauftritt des „Born in the USA“-Interpreten. Er war zuletzt sogar in Barcelona und in Rom, um in seiner Weise mit dem mittlerweile 73-jährigen „Boss“ mitzusingen. „Ich habe mehr als 70 seiner Konzerte inzwischen besucht“, verriet Schulte nach dem „SCM Wurf“-Meeting am Mittwochabend auf dem Trainingsgelände am Olympia-Stützpunkt. Wer so viel Leidenschaft für etwas empfindet, sollte auch keine Mühe haben, Leidenschaft zu vermitteln.

