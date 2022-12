Wie der Ilsenburger Toni Eggert zum 53. Weltcup-Sieg rauschte

Park City - Sie haben gejubelt, sie haben gelächelt. Und dennoch mischte sich in ihre Mimik auch ein Hauch von Überraschung über den soeben herausgefahrenen Sieg. „Es war ein extrem geiles Rennen, wenn man bedenkt, dass wir die ganze Woche nur Schnee in der Bahn hatten“, resümierte Sascha Benecken nach dem zweiten Weltcup-Erfolg in dieser Saison. In Park City (USA), in der Nacht zum Sonnabend (MESZ), holte er mit seinem Piloten Toni Eggert im Doppelsitzer nicht nur einen Rückstand von 0,038 Sekunden nach dem ersten Lauf auf Juri Gatt/Riccardo Schöpf auf. Sie katapultierten sich im zweiten Durchgang mit einem starken Start, einer fehlerfreien Fahrt und in Höchstgeschwindigkeit an die Spitze des Feldes, setzten sich letztlich mit 33 Tausendstelsekunden vor den Österreichern durch, übernahmen zudem die Führung im Weltcup mit 400 Punkten vor den Konkurrenten aus dem Nachbarland (375) und dem Bayern-Express mit Tobias Wendl/Tobias Arlt (344), die im olympischen Wettbewerb den dritten Platz belegten.