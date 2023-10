Wolmirstedt - Im letzten Viertel fanden plötzlich auch die Dreierwürfe von Neuzugang Marc Friederici und Co. ihr Ziel. Zuvor waren die SBB Baskets Wolmirstedt in dieser Disziplin regelrecht verzweifelt. Doch nun wendete sich das Blatt in diesem Punktspiel in heimischer Halle gegen die BBG Herford – und das ließ sich auch insgesamt resümieren. So verdienten sich die Gastgeber am Sonnabend den 90:80 (37:43)-Sieg in der 2. Bundesliga Pro B. „Die zweite Halbzeit war sehr ordentlich“, erklärte Trainer Eiko Potthast.

Der erleichterte Coach bezeichnete den Sieg als „superwichtig nach dem schwierigen Saisonstart“. So kehrte das Team um Kapitän Martin Bogdanov nach zwei Niederlagen bei den BSW Sixers und gegen Leverkusen, die auf einen Sieg gegen Ibbenbüren folgten, in die Erfolgsspur zurück. Tatsächlich schien am Sonnabend vor 770 Zuschauern in der Halle der Freundschaft ja auch eine weitere Niederlage möglich. So führte Wolmirstedt nach dem ersten Abschnitt zwar mit 19:18, aber lag dann eben zur Pause hinten.

„Wir haben in der ersten Halbzeit zu viel weggeworfen, während Herford da fast alles reingeworfen hat“, beschrieb Potthast ein bis dahin entscheidendes Ungleichgewicht. Zudem mangelte es besonders defensiv an Entschlossenheit – fand auch der Coach. Deutlich besser gefiel dem 32-Jährigen in dieser Hinsicht der zweite Durchgang: „Da haben wir mit einer anderen Intensität gespielt.“ Und so arbeiteten sich Lennard Winter – mit 21 Punkten bester Werfer seines Teams – und seine Kollegen rein.

Sie agierten nun treffsicherer. Schon beim 64:61 nach dem dritten Abschnitt sprach das Momentum für die Hausherren, die sich in der Endphase absetzten. Als Wermutstropfen erwies sich die Lage um Leon Hoppe, dem seine ausgekugelte Schulter zusetzte. Potthast ordnete ein: „Das Auskugeln ist nicht schlimm, aber es wäre ein Problem, wenn auch was gerissen ist.“ Ein Problem wäre eine derartige Verletzung auch, weil der Kader mit elf Spielern klein ist – und Neuzugang Joel Morsi wegen „seines Bänderrisses noch Wochen fehlt“.

Eine Diagnose gibt es bei Hoppe bisher nicht. Ein längerer Ausfall würde es dringlicher erscheinen lassen, auf dem bis Januar geöffneten Transfermarkt tätig zu werden. „Wir gucken, ob es jemanden Interessantes gibt, aber haben noch keinen gefunden“, sagte Potthast. So oder so möchte der Coach an die zweite Hälfte vom Herford-Spiel anknüpfen – auch am Sonnabend beim schwach gestarteten Team Lok Bernau (19 Uhr), das bei einem Sieg und drei Niederlagen steht.

SBB Baskets:

Winter 21, Friederici 14, Borekambi 14, Paulauskas 11, Fichtner 9, Begue 6, Stovall 4, Bogdanov 4, Kondo 4, Hoppe 3