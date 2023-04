Wie Josefine Landt vom SCM noch in den U-23-Kader paddeln kann

Magdeburg - Im Trainerrat des Deutschen Kanuverbandes (DKV) haben sie sich gestern die Köpfe heiß diskutiert. Nicht etwa über den Kajak-Fahrer Moritz Florstedt vom SCM, der ohne Diskussion auch den letzten formellen Schritt auf die internationale Bühne gegangen ist und in die A-Nationalmannschaft berufen wurde. Nicht etwa über Canadier-Fahrer Michael Müller, dem das gleiche Glück widerfahren ist und der als Vierter der jüngsten Rangliste in Duisburg „auch seinen internationalen Einsatz auf einer olympischen Distanz bekommen wird“, sagte Björn Bach, der Magdeburger Bundesstützpunkt-Leiter. Und nicht etwa über Jasmin Fritz, die Kajak-Fahrerin, die nicht berücksichtigt wurde. „Nach der Siebten wurde der Strich gemacht“, erklärte Bach nämlich. Es ging vielmehr um den Kajak-Kader der Damen in der U 23. Und damit ging es um Josefine Landt.