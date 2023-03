Magdeburg/Montreal - Die Uhr schlug in Deutschland schon 4.15 Uhr – als Michael Eifert in Montreal die Arme jubelnd hochreißen konnte. Zuvor hatte der 25-Jährige in einem klasse Kampf mit diesen Armen und seinen Fäusten den Kanadier Jean Pascal zur Verzweiflung getrieben – und den Ausscheidungskampf der IBF völlig verdient nach zwölf Runden einstimmig nach Punkten gewonnen. 118:110, 115:113 und 117:111 wurde zugunsten von Eifert gewertet. Jetzt winkt dem SES-Halbschwergewichtler ein WM-Duell mit IBF-Champ Artur Beterbijew.

„Ich bin stolz auf den Jungen. Auch Box-Deutschland kann stolz auf Michael Eifert sein“, schwärmte SES-Promoter Ulf Steinforth, der als Co-Kommentator beim MDR-Livestream agierte. Steinforth: „Weil ich sehr viel zu tun hatte, musste ich auf die Reise nach Kanada verzichten. Ich habe mich aber extra in unserem roten Trainingsanzug ins Studio gesetzt. Und das war ein gutes Omen. Während des Kampfes hatte ich aber das Gefühl, mein Herz schlägt im Kehlkopf.“

Taktische Meisterleistung

Was Eifert in Montreal ablieferte, darf wirklich stolz machen. Alles sprach für den 40-jährigen Pascal. Die Erfahrung von bisher 43 Profikämpfen, der Heimvorteil und natürlich auch die Aussicht auf ein lukratives Halbschwergewichts-Duell gegen den Russen Beterbijew, der genau wie Pascal einen kanadischen Pass hat. Insofern wäre das unter der Flagge mit dem Ahornblatt ein absolutes Box-Highlight geworden. Und deshalb konnte sich das SES-Team auch nicht sicher sein, wie die Punktrichter (zwei US-Amerikaner, ein Kanadier) die jeweiligen Runden werten.

Eifert hat aber alle drei Wertungsrichter komplett überzeugt und mit einem klaren Urteil in seinem 13. Profikampf den bisher größten Sieg seiner Karriere erkämpft. Der gebürtige Bautzener war von seinem Coach Ali Celik taktisch super eingestellt worden und ging sehr mutig in den Fight. Den dominierte er sogar mit schönen Kombinationen und hatte auch auf die wildesten Aktionen seines Kontrahenten immer eine Antwort. Steinforth stellte fest: „Zehn von zwölf Runden hat Michael klar dominiert.“

Schon in den ersten Rundenpausen war deshalb in der Ecke von Pascal viel Hektik, weil man mit so einem starken Gegner nicht gerechnet hatte. Während der Ex-Weltmeister sich auf seine Schwinger verließ, die Eifert immer wieder geschickt auspendelte, kam der SES-Schützling zu entscheidenden Treffern. So wurde von Runde zu Runde die Place-Bell-Arena in Laval, einem Vorort von Montreal, immer ruhiger.

„Zeige endlich dein verdammtes Herz“, wiederholte Pascals Trainer Orlando Cuellar vor den letzten zwei Runden pausenlos. Doch der einstige Champion bekam von einem topfitten Eifert die Grenzen aufgezeigt. Seine Jubelgeste vor der Urteilsverkündung war nur ein schlechter Schein. Und während Eifert und sein Team um ihn herum die Fäuste ballten und freudig durch den Ring hüpften, verschwand Pascal mit hängendem Kopf und gab im Ring nicht mal mehr das übliche Interview.

Jetzt wartet Beterbijew

Eifert dagegen analysierte stolz: „Unsere Taktik ist zu 100 Prozent aufgegangen und auch die Attacken von Pascal konnte ich schnell ersticken. Wie angesagt hat der junge Löwe den alten Löwen besiegt. Jetzt bin ich nur noch einen Schritt von meinem großen sportlichen Ziel, Weltmeister zu werden, entfernt.“ Und sein Coach lobt: „Michael hat einen tollen Kampf gezeigt und wir haben uns für die harte Arbeit in der Vorbereitung belohnt. Er hat unsere Linie vom Anfang bis zum Ende perfekt umgesetzt und wir haben die große Bühne wie erhofft für uns genutzt. Ich bin sehr stolz auf ihn.“

Wann das Duell um die Halbschwergewichtskrone der IBF steigen kann, ist aber noch völlig offen. Die K.o.-Maschine Beterbijew, der alle seine 19 Profikämpfe vorzeitig gewann, ist ja auch noch Champ bei der WBC und WBO. Und die WBC ordnete jetzt eine Pflichtverteidigung gegen den Briten Callum Smith an. Bis zum 11. April müssen sich beide auf das Duell einigen. Steinforth: „Wir dürfen da also nicht ungeduldig sein. Das kann sich auch noch ein bisschen hinziehen. Aber auf jeden Fall steht Michael im Finale. Gut möglich aber, dass er vorher noch einen Aufbaukampf bestreitet.“ Heute kehrt er aber erst einmal als neuer Box-Held nach Deutschland zurück.