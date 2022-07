Wierig, Janssen und Brandt nehmen WM-Finale in Eugene ins Visier

In seinem jüngsten Wettkampf in einem Stadion bejubelte er 64,25 Meter. Das Stadion heißt Olympiastadion, es steht in Berlin. Der Wettkampf hieß deutsche Meisterschaft, die Wierig zum zweiten Mal gewann. Und deshalb bei seiner sechsten WM starten darf.

Magdeburg - Reisestress ist nicht sein Ding. Mit diesem musste sich Henrik Janssen auf seiner Fahrt nach Amerika allerdings abfinden. Erst ging es mit dem Zug nach Frankfurt am Main, nach einer Nacht ging es elfeinhalb Stunden mit dem Flugzeug nach Los Angeles, dann ging es 90 Minuten mit dem Bus nach Santa Barbara, wo sich die deutschen Leichtathleten seit Mittwoch dieser Woche auf die Weltmeisterschaften in Eugene (USA) vorbereiten. Deshalb „kommt Vorfreude noch nicht auf“, sagte Diskushüne Janssen vom SC Magdeburg am Tag vor dem Abflug. „Aber wenn man erst mal da ist, dann weiß man auch, worum es geht.“ In seinem speziellen Fall heißt das: um die Premiere bei Welttitelkämpfen.