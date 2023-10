Wolmirstedt - Manche Fußstapfen sind so groß, dass gleich zwei Nachfolger in diese treten müssen. Dies scheinen sie sich jedenfalls bei den SBB Baskets Wolmirstedt aus der 2. Bundesliga Pro B gedacht zu haben. So sollen die Neuzugänge Justin Stovall (24) und Modestas Paulauskas (27) zusammen in die Rolle des ausgeschiedenen Power Forwards Jordan Talbert reinwachsen, der das Team noch im Vorjahr als Kapitän anführte.

Wolmirstedt gab ihnen zunächst Ein-Jahres-Verträge. Für sie geht es somit darum, sich für langfristigere Kontrakte zu empfehlen. Trainer Eiko Potthast zeigt sich schon jetzt begeistert: „Sie haben herausragende Qualitäten. Modestas hat viel gesehen im europäischen Basketball, und Justin ist ein junger Spieler mit Potenzial.“

Auch wenn das Duo konkurriert, scheint es sehr zu harmonieren. Dies zeigt sich etwa im gemeinsamen Gespräch mit der Volksstimme, das sie auf Englisch führen. Als US-Amerikaner Stovall zum Thema Hobbys vom Spielen auf der Konsole und Videogucken erzählt, meint sein Kollege süffisant: „Seit der Geburt meines Sohnes ist meine Freizeitgestaltung nicht mehr wie die von Justin.“ Und dann lachen beide.

Sportlich schon besser angekommen zu sein, scheint Paulauskas. So gelangen dem Litauer jüngst beim 92:93 (zweite Niederlage im dritten Ligaspiel) gegen die Bayer Giants Leverkusen 20 Punkte und elf Rebounds. Ihm hilft seine Routine. Beim schnellen und athletischen Stovall geht es laut Coach darum, „noch Kleinigkeiten zu seinem Spiel zu addieren“.

Justin Stovall kommt über seine Geschwindigkeit. Eroll Popova

In wessen Fußstapfen die beiden treten, ist ihnen bewusst. „Wir wissen, dass Jordan sehr wichtig für das Team war und einen tollen Charakter hat“, sagt Stovall über seinen Landsmann, dem als erster 1000 Punkte im Dress der Baskets gelangen. Ob Talbert künftig eine Funktion im Verein übernimmt, ist noch unklar. In jedem Fall bezeichnet es Stovall als „große Ehre“, auf dem Feld Nachfolger des 32-Jährigen zu sein.

„Wir versuchen, Jordan bestmöglich zu ersetzen“, ergänzt Paulauskas, den vor seinem Wechsel die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Ambitionen beeindruckten. So ging es auch Stovall, der im Vorjahr für die Eisbären Bremerhaven in der Pro A aktiv war. Im Dienst der Norddeutschen stand auch Paulauskas – 2016/17. Entsprechend meint dieser: „Die gemeinsame Vergangenheit ist ein sehr witziger Zufall.“

Nun gegen Gegner aus Ostwestfalen

Es hilft ihnen, Deutschland also bereits zu kennen. Gleichwohl verdeutlicht Trainer Potthast mit Blick auf 2,01-Meter-Mann Stovall: „Er ist in einer anderen Basketball-Kultur aufgewachsen und muss sich noch weiter an den europäischen Basketball gewöhnen.“ Vor zwei Jahren kam der Hobbykoch nach Europa und startete seine Profilaufbahn in Portugal.

Das Abenteuer Europa durchlebt er ohne seine Liebsten. 2,11-Meter-Mann Paulauskas, der bisher in Italiens dritter Liga spielte, geht darauf ein: „Ich weiß, wie schwer es ohne die Familie sein kann. Deshalb bin ich froh, dass meine Frau und mein Sohn hier sind.“ Zudem kann der bewegliche Spieler auf Tipps seines gleichnamigen Vaters zählen, der wie bereits berichtet eine litauische Basketball-Legende ist.

Der auffällig lebensfrohe Stovall freut sich indes, wie gut sie beide von den Teamkollegen aufgenommen wurden: „Man sieht sich jeden Tag und so werden sie quasi wie Brüder.“ Mit seinen neuen Brüdern möchte er am Sonnabend in der heimischen Halle der Freundschaft den zweiten Saisonsieg feiern. Dann gastiert ab 18 Uhr die BBG Herford in Wolmirstedt.