Die SBB Baskets Wolmirstedt starten an diesem Montag in die Vorbereitung – und das Team möchte Details angehen.

Wolmirstedt - Ab diesem Montag gehen sie in Wolmirstedt wieder auf Korbjagd. Denn die SBB Baskets beginnen mit der Vorbereitung auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga Pro B. „Ich freue mich, wieder in der täglichen Trainingsarbeit mit den Jungs drin zu sein und wieder dieses Teamgefühl zu haben“, betont Trainer Eiko Potthast, der am 30. September mit seinen Schützlingen daheim gegen Ademax Ballers Ibbenbüren in die Liga startet.

In der Vorbereitung liegt der Fokus auf „Feinheiten, die uns im Vorjahr gefehlt haben“. Im Halbfinale der Play-offs endete die Saison gegen das Team von Reserve von Rasta Vechta, also gegen den späteren Aufsteiger. „Nach dem Ausscheiden war die Enttäuschung zunächst groß“, blickt Potthast zurück. Doch nun geht der Blick nach vorne. „Schon im Vorjahr hat sich die Mannschaft im Saisonverlauf gesteigert und nun wollen wir uns weiterentwickeln“, verdeutlicht der Coach.

In der Abwehr sollen Verbesserungen her

Konkret bedeutet dies, insbesondere im Abwehrverhalten Verbesserungen zu erzielen. „Wir müssen defensiv einen Schritt nach vorne machen und es dem Gegner am Ring ein bisschen schwieriger machen“, beschreibt es Potthast. Zudem möchte er im Vorwärtsgang daran arbeiten, „variabler zu sein und den Ball ein bisschen besser zu bewegen“.

Umsetzen wollen die Baskets dieses Vorhaben mit einigen Stützen der Vorsaison. „Vom Kern sind noch viele Jungs da“, freut sich Potthast. Zwar haben sechs Akteure den Verein verlassen, doch die meisten befanden sich in der zweiten Reihe. Als am schmerzhaftesten erweist sich der Abgang des Kapitäns Jordan Talbert. „Die Fußstapfen, die er hinterlässt, sind groß“, unterstreicht Potthast.

Den Führungsspieler zu ersetzen, wird „nur als Team gehen“. Gleichwohl traut er den Neuzugängen Modestas Paulauskas (Litauer) und Justin Stovall (US-Amerikaner) zu, spielerisch an die starken Leistungen des offensivstarken Talbert anzuknüpfen. Beim weiteren Neuen Marc Friederici (Deutscher) hebt der 32-Jährige insbesondere die Defensivqualität hervor: „Er kann aggressiv am Ball verteidigen.“

Vielleicht folgen weitere Neuzugänge

Nach dem Trio könnten noch weitere Akteure zum Drittligisten stoßen. In jedem Fall sagt Potthast: „Wir halten die Augen offen.“ Denn „wir sind dünn besetzt mit nur elf Spielern, was für das Training nicht optimal ist“. Neben den zahlreichen Trainingseinheiten absolvieren die Baskets in der Vorbereitung auch sieben Testspiele. Auftakt ist dabei am 26. August in der heimischen Halle der Freundschaft gegen die Aschersleben Tigers BC (1. Regionalliga Nord).

Ob Wolmirstedt den Aufstieg anpeilt, vermag Potthast noch nicht zu sagen. In der Vorsaison hatten die Baskets dies aufgrund des logistischen Aufwands in der höheren Liga nicht. Zwei Ziele gibt Potthast aber schon aus: „Wir wollen erneut Heimrecht in den Play-offs und die Fans weiter begeistern.“ Und dafür gehen sie eben auch die Feinheiten an.