Wolmirstedt: Was für Trainer Potthast nach toller Leistung und Niederlage überwiegt

Die Baskets Wolmirstedt hatten den Spitzenreiter am Rande einer Niederlage. Doch am Ende jubelte der Primus – gemischte Gefühle beim Team von Trainer Eiko Potthast also.

Sandersdorf - Wolmirstedt-Trainer Eiko Potthast verspürte nach dem Ertönen der Schlusssirene am Sonnabend gemischte Gefühle. Einerseits war er trotz der Niederlage in der 2. Bundesliga Pro B sehr stolz auf die Leistung seiner Mannschaft beim Tabellenführer BSW Sixers. Doch anderseits war für die SBB Baskets Wolmirstedt im Derby auswärts in Sandersdorf mehr drin als das so knappe 69:70 (37:35). Der Wurf des Baskets-Spieler Martin Bogdanov landete in letzter Sekunde nur am Ring. Und die Gäste hatten sogar mit 69:64 geführt.