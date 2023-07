Auch bei der dritten Saisonveranstaltung in der DTM greift das Schubert-Team aus Oschersleben nach einem Podiumsplatz. Der kurze Rundkurs in Nürnberg ist allerdings ein besondere Herausforderung.

Wundertüte Norisring: Schubert-Team peilt zweites Podest in der DTM-Saison an

Nürnberg/Magdeburg - Der Auftakt in die dritte Saisonveranstaltung dürfte Sheldon van der Linde bereits Mut für die Rennen am Sonnabend und Sonntag (jeweils 13 Uhr/Pro 7) gemacht haben. Im ersten Freien Training auf dem Norisring in Nürnberg ist der Südafrikaner aus dem Schubert-Team aus Oschersleben die drittschnellste Zeit gefahren. 37-mal absolvierte der Titelverteidiger im Deutschen Tourenwagen Master (DTM) den 2,162 Kilometer langen Rundkurs, 49,724 Sekunden benötigte er mit dem BMW M4 im schnellsten Versuch. Nur Lucas Auer (Mercedes) und Dennis Olsen (Porsche) waren schneller.