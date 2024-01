Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben. - Torsten Schubert hat im Büro am Magdeburger Damaschke-Platz die Arme auf den Schreibtisch gelegt, ganz langsam rollt er den linken Ärmel seines Sakkos hoch. Fast unbemerkt fällt sein Blick auf die Uhr. Der Mann hat mal wieder keine Zeit. Und nimmt sie sich trotzdem. Schubert ist Stadtverordneter in Oschersleben, er ist Kreistagsabgeordneter in der Börde, er sitzt in Aufsichtsräten, er ist natürlich in erster Linie Unternehmer und Chef von 370 Mitarbeitern in elf Niederlassungen seiner Firma „Schubert Motors“. Er ist Sponsor des 1. FC Magdeburg, des SC Magdeburg und olympischer Sportler. Und verrückt nach Motorsport.