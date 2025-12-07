Der Ilsenburger und sein Sozius Florian Müller müssen in Winterberg beiden deutschen Konkurrenten den Vortritt lassen.

Zu viele kleine Fehler: Eggert startet mit Rang sechs in die Saison

Toni Eggert hatte sich den Saisonstart anders vorstellt. In Winterberg reichte es noch nicht fürs Podium.

Winterberg/Magdeburg - Toni Eggert war am Samstagmorgen an die Bahn getreten, hatte sich das Eis angeschaut, bediente sich der Wetterprognose und ging zurück in die Garage, um die Einstellungen an seinem Schlitten zu ändern. Recht mild war es mit fünf Grad Celsius, es herrschte eine hohe Luftfeuchtigkeit. Der Ilsenburger hat ein neues Gerät gebaut, sechs Monate hat er dafür benötigt, um den Flitzer nach den Plänen für die nächste Olympia-Bahn in Cortina maßzuschneidern, wie er in einem MDR-Bericht erzählte. Doch nun, hier in Winterberg zum Weltcup-Auftakt der Rennrodler, musste er sich etwas einfallen lassen. Auch mit Rückblick auf das Mixed-Rennen tags zuvor.